Обнинский физрук оказался «химиком»: новые подробности в громком деле

Полицейские накрыли нарколабораторию в Обнинске, сообщили в региональном УМВД.

Информацию о том, что в одном из арендованных гаражей наукограда изготавливают синтетические наркотики, они узнали от двух ранее задержанных молодых людей, один из которых работал в образовательном учреждении.

И хотя официальных подтверждений в УМВД нет, можно догадаться, что речь о физруке, которого на днях задержали как раз за распространение наркотиков.

Составляющие для изготовления запрещенных веществ приобретались в Москве и в интернете. Продавали «дурь» подозреваемые через интернет-магазин.

В ходе обыска в гаражном боксе обнаружены и изъяты различные прекурсоры, находящиеся в полимерной и стеклянной таре, а также лабораторное оборудование (колбы, газовые горелки, электронные весы). Общий объем изъятого составил около 30 литров.

Учитель и его друг находятся под стражей.

Фото: УМВД России по Калужской области.