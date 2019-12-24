Физруку грозит 15 лет за наркотики

Как мы уже рассказывали, в одной из обнинских школ задержали 26-летнего учителя физкультуры. Его подозревают в торговле наркотиками. Во вторник о некоторых деталях этого дела рассказали в прокуратуре Калужской области.

- 20 декабря преподаватель совместно с подельником возле подъезда одного из домов Обнинска разместили «закладку» с наркотическим средством, которая была изъята сотрудниками полиции, – отмечают в прокуратуре.

Предполагаемым виновникам грозит от 8 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.

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