Школьный учитель попался на торговле наркотиками

В понедельник, 23 декабря, стало известно о задержании учителя физкультуры одной из школ Обнинска. В соцсетях пишут, что его взяли прямо на рабочем месте. Мужчину подозревают в распространении наркотиков.

- Незаконная деятельность на территории школы не велась, но следствие продолжается, - сообщает администрация Обнинска.

Мэр Обнинска Владислав Шапша поручил начальнику Управления общего образования провести встречу с директорами школ и напомнить об их личной ответственности за учителей: «Работа с коллективом, с преподавателями, с теми, кто занимается с нашими детьми – это их прямая обязанность».

К слову, на прошлой неделе задержали 31-летнюю женщину из Калуги - сотрудницу детского учреждения. Она также подозревается в распространении наркотиков.