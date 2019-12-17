Работника детского учреждения задержали с 200 граммами героина

Калужские полицейские задержали 31-летнюю жительницу Калуги по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 17 декабря.

При досмотре у подозреваемой в сумке обнаружили 119 свертков с героином общей массой 212,25 граммов.

Выяснилось также, что молодая женщина является работником одного из детских учреждений.

По версии следствия, калужанка ввязалась в наркоторговлю, чтобы заработать, и планировала распространять дурман на территории города через тайники-закладки.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.