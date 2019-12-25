Африканской делегации рассказали про мирный атом

Представитель СМИ, научные сотрудники и студенты - победители конкурса онлайн-видео «Атомы для Африки» посетили Обнинск, сообщила пресс-служба Администрации наукограда в среду, 25 декабря.

Сотрудники физико-ядерного института рассказали делегации о перспективных разработках и достижениях в области ядерной медицины, экологии, энергетических проектах.

«Мы готовы помогать различным странам в обучении, чтобы у них была возможность использовать мирные ядерные технологии», - отметила генеральный директор института.

Гости из Кении, Нигерии, Танзании, Уганды и Руанды также побывали в мемориальном комплексе Первой в мире АЭС.

Фото: пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ