У кировского автолюбителя забрали фальшивый полис ОСАГО

В Кирове на Пролетарской улице столкнулись два автомобиля.

На следующий день потерпевший обратился в страховую, которая была указана в полисе ОСАГО виновника и узнал, что документа с таким номером в базе нет. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские изъяли полис, экспертиза показала, что он фальшивый, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 22 декабря.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Фото: ГИБДД по Калужской области