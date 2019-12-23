У кировского автолюбителя забрали фальшивый полис ОСАГО

В Кирове на Пролетарской улице столкнулись два автомобиля.
На следующий день потерпевший обратился в страховую, которая была указана в полисе ОСАГО виновника и узнал, что документа с таким номером в базе нет. Мужчина обратился в полицию.
Полицейские изъяли полис, экспертиза показала, что он фальшивый, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 22 декабря.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Фото: ГИБДД по Калужской области
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