Пьяного мужчину проводили до дома и ограбили

В Малоярославецком районе в полицию обратился мужчина, у которого пропали 25 тысяч рублей.

Как сообщили в областном УМВД, потерпевший выпивал в гостях, а потом не помнит, как оказался дома.

Оперативники установили, что молодая девушка была в гостях у своей подруги и в ее подъезде обнаружила спящего мужчину. Она затащила его домой, зная, что он-сосед подруги. А уходя, обратила внимание на деньги, лежащие на полке. Часть из них девушка и взяла, став фигуранткой уголовного дела.

Фото: pxhere.com.