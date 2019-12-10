Точка в громком деле: братьям Татаринцевым вынесут приговор

Сегодня в Калужском областном суде вынесут приговор братьям Татаринцевым, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве 18-летней Яны Болтынюк.
Расследование уголовного дела длилось пять лет: его начинали калужские следователи, а завершали уже столичные.Гособвинение потребовало братьям 22 и 24 года колонии строгого режима.
Сами Евгений и Владимир Татаринцевы свою вину отрицают и просят оправдать их.
Точку в деле поставит суд: какую, расскажет наш корреспондент, который работает в зале суда.
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