Точка в громком деле: братьям Татаринцевым вынесут приговор

Сегодня в Калужском областном суде вынесут приговор братьям Татаринцевым, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве 18-летней Яны Болтынюк.

Расследование уголовного дела длилось пять лет: его начинали калужские следователи, а завершали уже столичные.Гособвинение потребовало братьям 22 и 24 года колонии строгого режима.

Сами Евгений и Владимир Татаринцевы свою вину отрицают и просят оправдать их.

Точку в деле поставит суд: какую, расскажет наш корреспондент, который работает в зале суда.