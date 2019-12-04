Водитель, сбивший пенсионера, предстанет перед судом

Водитель иномарки, который в апреле этого года сбил 77-летнего пешехода на «зебре» на улице Чичерина, предстанет перед судом.

Как сообщили в региональном УМВД, расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья превысил скорость и не попытался сбавить ее перед пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадавший получил тяжкий вред здоровью

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.