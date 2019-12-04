Водитель, сбивший пенсионера, предстанет перед судом

Водитель иномарки, который в апреле этого года сбил 77-летнего пешехода на «зебре» на улице Чичерина, предстанет перед судом.
Как сообщили в региональном УМВД, расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья превысил скорость и не попытался сбавить ее перед пешеходным переходом.
В результате ДТП пострадавший получил тяжкий вред здоровью
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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