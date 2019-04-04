Сбитый на Чичерина мужчина попал в больницу

Как мы уже рассказывали, около 18 часов в среду, 3 апреля, на улице Чичерина в Калуге сбили пешехода.
Эту аварию прокомментировали в управлении ГИБДД по Калужской области. По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулём «Опеля» ехал по Чичерина и не остановился перед переходом, когда по «зебре» дорогу пересекал 77-летний пенсионер. После этого «Опель» врезался в припаркованный «Фольксваген».
Пострадавшего дедушку с различными травмами отвезли в больницу.
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