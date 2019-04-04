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Сбитый на Чичерина мужчина попал в больницу

04.04.2019 10:43 4 1864 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, около 18 часов в среду, 3 апреля, на улице Чичерина в Калуге сбили пешехода.

Эту аварию прокомментировали в управлении ГИБДД по Калужской области. По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулём «Опеля» ехал по Чичерина и не остановился перед переходом, когда по «зебре» дорогу пересекал 77-летний пенсионер. После этого «Опель» врезался в припаркованный «Фольксваген».

Пострадавшего дедушку с различными травмами отвезли в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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