Видео аварии: «Опель» снёс пешехода на улице Чичерина

Около 18 часов в среду, 3 апреля, на улице Чичерина в Калуге сбили пешехода. Нашей редакции предоставили запись с регистратора, на которую попал момент аварии.

Судя по этим кадрам, человек переходил дорогу по «зебре», одна из машин остановилась, чтобы его пропустить, а водитель двигавшегося по соседней полосе «Опеля» слишком поздно начал тормозить. Сбив пешехода, легковушка ударилась в припаркованный грузовик.

Информация о состоянии пострадавшего человека сейчас уточняется.

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