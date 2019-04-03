Видео аварии: «Опель» снёс пешехода на улице Чичерина

Около 18 часов в среду, 3 апреля, на улице Чичерина в Калуге сбили пешехода. Нашей редакции предоставили запись с регистратора, на которую попал момент аварии.
Судя по этим кадрам, человек переходил дорогу по «зебре», одна из машин остановилась, чтобы его пропустить, а водитель двигавшегося по соседней полосе «Опеля» слишком поздно начал тормозить. Сбив пешехода, легковушка ударилась в припаркованный грузовик.
Информация о состоянии пострадавшего человека сейчас уточняется.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Юный водитель перевернулся на «Москвиче» 03.04.2019 10:33
Женщину сбили на улице Суворова, водитель скрылся 03.04.2019 09:59
Авария на Никитина: «БМВ» въехал в «Фольксваген» 02.04.2019 15:51
Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь 02.04.2019 09:41
Девушка на «Киа» сбила коляску с ребёнком и разбила три машины 01.04.2019 09:57
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: