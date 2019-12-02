Сровняли с землей: на Тульской вместо старых домов теперь пустырь

Дом №24/40 на улице Тульской начали равнять с землей еще на прошлой неделе.

Здание, дважды перенесшее пожар, грозило обрушиться на горожан, которые обращались к городским властям с просьбой обезопасить их.

В выходные экскаватор вывез последние обломки, теперь на месте старых построек пустырь.

В горуправе обещали, что в середине декабря его обнесут забором. А что дальше появится на земле в самом центре города, пока не сообщается.