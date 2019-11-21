Испугавшись роста долга, мужчина заплатил больше ста тысяч

21.11.2019 08:18 248

Калужские судебные приставы взыскали с 38-летнего калужанина 121 тысячу рублей налоговой задолженности.

Узнав о возбуждении двух исполнительных производств, гражданин сам явился в отдел судебных приставов и на месте рассчитался с налоговой задолженностью.

Мужчина испугался, что долг будет расти, поэтому поторопился с ним рассчитаться.