За оскорбления в чате мужчина заплатит 3 тысячи

18.11.2019 19:10 185

Прокуратура Жуковского района проверила обращение о том, что 38-летний местный житель в общем чате приложения «WhatsApp» оскорблял другого человека, не выбирая выражений.

Как сообщили в областной прокуратуре, высказывания виновного лица носили публичный характер, так как были размещены в группе с общим количеством членов более 60-ти, прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении.

Несдержанному собеседнику назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.