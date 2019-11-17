Саперы взорвали авиабомбу

17.11.2019 09:28 119

В Куйбышевском районе обезвредили авиабомбу АО-25, сообщили в региональном МЧС. Взрыв прогремел в деревне Ивашковичи, в 40 метрах от дома №28. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных находок, необходимо: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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