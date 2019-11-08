Калужанин заплатил 120 тысяч за неправильную парковку

08.11.2019 08:09 559

Житель Ферзиковского района накопил 120 тысяч долга за нарушения правил парковки в столице, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 7 ноября.

Так как должник не оплатил штрафы вовремя, приставы назначили гражданину исполнительский сбор в 8 400 рублей и запретили выезд за границу.

Как оказалось, мужчина собрался на отдых и, чтобы не менять своих планов, нарушителю пришлось оплатить все долги.

Фото: Pixabay.com