В Калуге начнутся слушания по делу Яны Болтынюк

05.11.2019 11:00 2619

Уже на следующей неделе в Калужском областном суде начнутся слушания по делу Яны Болтынюк, жестоко убитой в июле 2014 года.

На скамье подсудимых оказались два брата - Евгений и Владимир Татаринцевы, их причастность к изнасилованию и убийству девушки подтвердили экспертизы, проведенные калужскими и столичными следователями.

Обвинительное заключение подозреваемым утверждала Генеральная прокуратура. Мать Яны Болтынюк настаивает на том, чтобы все заседания и вынесение приговора проходили в открытом режиме, с освещением в СМИ.

Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, родственники будут требовать пожизненного заключения.