В Калуге самая дешевая колбаса, сахар и капуста

01.11.2019 19:30 171

В пятницу, 1 ноября, чиновники в очередной раз обсудили цены на продукты, зафиксированные в магазинах на прошедшей неделе.

Выросли в цене томаты, морковь, огурцы, а перец сладкий подорожал аж на 10,7%.

Подешевели картофель, капуста, лук, яблоки, апельсины, виноград. Мандарины упали в цене на 13,3%.

По данным статистики в Калуге самая дешевая вареная колбаса, молоко стерилизованное, сыр, сахар-песок, рис, капуста, огурцы, яблоки, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

Фото: Pixabay.com