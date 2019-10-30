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Прокуроры потребовали расторгнуть брак

30.10.2019 17:09 0 184
Прокуроры потребовали расторгнуть брак

Прокуратура Мосальского района обнаружила, что гражданин Украины зарегистрировал фиктивный брак с местной жительницей.

Таким образом мужчина получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

Выяснилось, что у женщины 8 детей, а ее «супруг» в Мосальском районе никогда не был.

В суд направили иск, фиктивный брак был аннулирован.

Фото: Pixabay.com


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