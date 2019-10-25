Легковушка и мотоцикл столкнулись в Обнинске

25.10.2019 17:17 61

Сегодня в Обнинске столкнулись автомобиль «Сузуки» и мотоцикл «Ямаха».

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте работалиспасатели, врачи скорой помощи и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.