Женщину на инвалидной коляске нашли

25.10.2019 15:17 209

Поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о том, что пропавшая в Балабанове женщина найдена живой.

Ее искали с 15 октября, одной из главных примет была инвалидная коляска. Где пропадала женщина, не сообщается по правилам отряда.

Фото: добровольный отряд «Лиза Алерт».