Пропала женщина в инвалидной коляске

В Балабаново и Серпухове ищут 45-летнюю Елену РАКОВИЧ. Она ушла из дома 15 октября и не вернулась. Женщина передвигается в инвалидной коляске, сообщает 25 октября поисково-спасательный отряд Лиза Алерт Калуга.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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