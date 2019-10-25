Пропала женщина в инвалидной коляске

В Балабаново и Серпухове ищут 45-летнюю Елену РАКОВИЧ. Она ушла из дома 15 октября и не вернулась. Женщина передвигается в инвалидной коляске, сообщает 25 октября поисково-спасательный отряд Лиза Алерт Калуга.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные, короткая стрижка

Была одета: Красная куртка, черные брюки, черные ботинки

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.