Мужчина разрубил лицо приятелю кухонным топориком

24.10.2019 12:29 183

В пьяной ссоре 39-летний житель Сухиничей ударил приятеля в лицо кухонным топориком.

Потерпевший смог от соседей вызвать такси и самостоятельно добраться до районной больницы.

А нападавший, испугавшись, сам позвонил в полицию и во всем признался.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» , сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 октября.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com