Открытый люк «закрыли» прокуроры

Прокуратура Козельского района выявила нарушения в работе «Калугаоблводоканала» , которые угрожали здоровью и жизни детей.
Как сообщила областная прокуратура, люк смотрового колодца глубиной более 3 метров находился открытым.
Генеральному директору вынесли представление, после чего люк установили.
Фото: pxhere.com.
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Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
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