Открытый люк «закрыли» прокуроры

23.10.2019 15:41 178

Прокуратура Козельского района выявила нарушения в работе «Калугаоблводоканала» , которые угрожали здоровью и жизни детей.

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