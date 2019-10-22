Засор на улице Пушкина случился из-за дорожников

22.10.2019 18:21 160

21 октября, в понедельник, на улице Пушкина в Калуге произошел засор в канализационной сети. По предварительной информации подрядчики, при асфальтировании дороги, допустили попадание строительного мусора в канализационную сеть, сообщила пресс-служба Водоканала. Подобные ситуации сейчас встречаются на большинстве улиц областного центра, отметили в компании. Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей