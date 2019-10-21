Новый асфальт замироточил: вода разлилась по улице Пушкина

Утром в понедельник, 21 октября, на улице Пушкина в Калуге рядом с Каменным мостом вода потекла из колодца по новому асфальту.
Очевидцы сообщают, что из земли забил настоящий фонтан. «Новый асфальт замироточил», - комментировали калужане в соцсетях.
Потоки воды с не самым приятным запахом стекали вниз по улице Комарова.
За комментариями мы обратились в «Калугаоблводоканал».
- Сегодня на улице Пушкина произошел засор на сетях водоотведения, который сотрудники водоканала оперативно ликвидировали, - пояснили там.
Напомним, улицу Пушкина заасфальтировали ещё в конце августа.
А наши читатели в комментариях к дорожным новостям на сайте уже собираются принимать ставки на то, какую дорогу с новым асфальтом коммунальщики раскопают первой.
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