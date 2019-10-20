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В Малоярославце загорелись коляски и велосипеды

20.10.2019 11:44 0 28
В Малоярославце загорелись коляски и велосипеды

Этой ночью на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Ольги Колесниковой в Малоярославце.

Горели два велосипеда и две коляски в подъезде. Пострадавших нет. Справиться с вохгоранием смогли до приезда пожарных.

Разбираться в причинах пожара будет инспектор пожарного надзора.

 


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