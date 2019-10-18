Лучшие сантехники выступили перед школьниками

18.10.2019 18:31 121

Участники чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» провели два урока в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба Водоканала.

Для учеников 5-6 классов мастера наглядно продемонстрировали, как очищают грязную воду от видимых примесей.

Детям объяснили, что это только один из этапов очистки воды.

Ученикам 8-9 классов рассказали о профессии слесаря-сантехника и провели соревнование: ребят разделили на две группы и предложили собрать трубопровод.

Фото: ГП «Калугаоблводоканал»