Водитель, из-за которого погибла 25-летняя калужанка, ждет суда

17.10.2019 09:07 365

Житель Сухиничей предстанет перед судом за то, что совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В июле этого года молодой человек управлял иномаркой, сообщает пресс-служба областного МВД 17 октября.

Водитель не соблюдал скоростной режим и врезался в мотоцикл, а позже после удара столкнулся еще и с автомобилем марки ГАЗ.

Пассажирка мотоцикла скончалась в больнице, у нее остались двое несовершеннолетних детей.

Теперь суд решит, какое наказание ждет горе-водителя.