Авария двух машин закончилась «встречей» со столбом

17.10.2019 08:57 467

В Юхнове на улице Энгельса столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и «Рено Логан», после чего отечественная легковушка врезалась в столб.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали врачи скорой, спасатели и автоинспекторы.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.