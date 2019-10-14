Дело о резонансном ДТП передано в суд

14.10.2019 17:01 310

68-летний житель Москвы в начале мая спровоцировал аварию на Киевской трассе, в которой погиб ребенок и пострадало еще пять детей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Обвиняемый свою вину признал, во время расследования компенсировал причиненный вред и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, сообщила пресс-служба СК в понедельник, 14 октября.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: Александр Нефёдов.