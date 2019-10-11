Подросток хотел покататься, но не смог завести машину

11.10.2019 09:29 149

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию с заявлением об угоне своей отечественной легковушки, сообщает пресс-служба областного МВД 11 октября.

Мужчина вместе с полицейскими отправился на поиски авто и вскоре нашел его в труднодоступной местности.

Позже удалось установить и личность подозреваемого: им оказался несовершенолетний местный житель. Угон молодой человек объяснил желанием покататься, но ему так и не удалось завести машину. Тогда подозреваемый откатил ее и бросил.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.