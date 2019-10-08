Иномарка снесла ограждение под Калугой

08.10.2019 20:19 133

В 12:35 во вторник, 8 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП под Калугой. Автомобиль «Ссанг Йонг» наехал на ограждение в деревне Жерело, сообщила пресс-служба МЧС. В результате пострадал один человек. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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