Полицейские забили прокурорам

08.10.2019 14:48 145

На днях в Анненках прошли соревнования силовиков по мини-футболу, которые инициировала прокуратура Калужской области.

В мероприятии приняли участие 18 команд из регионов ЦФО, а также сборная Генпрокуратуры Центрального федерального округа.

Калужские полицейские заняли первое место и стали обладателями Кубка законности и правопорядка, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 8 октября.

Второе место заняла команда Генпрокуратуры, третье – калужские спасатели.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.