Дачного вора-рецидивиста задержали в Калуге

30.09.2019 15:56 316

44-летний ранее судимый житель Калуги был задержан оперативниками по подозрению в совершении краж. Как установило следствие, мужчина забирался на дачи и воровал оттуда электроинструменты и бытовую технику, которые потом продавал на улице. Всего гражданину инкриминируется 15 эпизодов противоправной деятельности, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 30 сентября. Фото: Pixabay.com



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