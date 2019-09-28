«Фольксваген» и «Ниссан» столкнулись в Анненках

28.09.2019 17:07 327

Около часа дня в субботу, 28 сентября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

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