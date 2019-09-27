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Пропавшую бабушку нашли

27.09.2019 18:32 0 195
Пропавшую бабушку нашли

Найдена, жива! Эта подпись появилась сегодня под фотографией 82-летней Нины Горяевой. 

Ее поиски велись в течение двух дней: бабушка пропала 26 сентября. Где она находилась и как удалось ее обнаружить-неизвестно.

По правилам добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» подобная информация не разглашается.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».


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