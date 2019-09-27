Пропавшую бабушку нашли

27.09.2019 18:32 195

Найдена, жива! Эта подпись появилась сегодня под фотографией 82-летней Нины Горяевой.

Ее поиски велись в течение двух дней: бабушка пропала 26 сентября. Где она находилась и как удалось ее обнаружить-неизвестно.

По правилам добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» подобная информация не разглашается.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».