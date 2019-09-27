Три улицы останутся без воды 1 октября

1 октября в связи с заменой аварийного участка водовода по улице Никитина с 9 утра до 20 часов не будет холодной воды в некоторых домах, сообщает пресс-служба горуправы.

Публикуем точные адреса:

- ул. Николо-Козинская, 66/30, 52, 57,

- тупик Клары Цеткин (частный сектор),

- ул. Никитина, 41, 41 строение 2.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться в информационно-справочную службу по телефону 211-112.

Фото: pxhere.com.