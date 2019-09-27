«Калуга» готовится к матчу с «Араратом»

27.09.2019 14:29 201

Футбольный клуб «Арарат», вернувшийся во второй российский дивизион, приезжает в эту субботу на матч с нашим футбольным клубом «Калуга».

На данный момент нас разделяют 5 очков и 7 мест в турнирной таблице.

Министерство спорта области просит поддержать нашу команду на стадионе "Анненки".

Фото: Министерство спорта Калужской области.