Полицейские отчитались об операции «Мак-2019»

27.09.2019 14:15 179

В региональном УМВД подвели итоги операции «Мак-2019», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники органов внутренних дел ликвидировали 7 посевов в количестве 365 незаконно культивированных наркосодержащих растений конопли.

Обнаружен и уничтожен 31 очаг произрастания дикорастущих наркосодержащих растений конопли и мака.

Выявлено 105 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отношении 78 лиц возбуждены уголовные дела. Всего из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотических средств, из них: более 1 кг героина и более 24 кг наркотических средств растительного происхождения.

Кроме того в период проведения операции полицейские выявили скрытую рекламу и пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

Чтобы предупредить об опасных запрещенных препаратах, в школах прошли профилактические беседы о вреде наркотиков.

Фото: УМВД России по Калужской области.