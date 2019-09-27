В Калуге выбрали лучшего электрогазосварщика

27.09.2019 10:57 244

В Калуге выбрали лучшего электрогазосварщика среди 20 участников, которые представляли организации ЖКХ области. Конкурс включал в себя два этапа – теоретический и практическое задание. Сначала финалисты отвечали на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и охраны труда, затем выполняли кислородную резку и сварку труб.



Победителем областного конкурса стал специалист «Калугаоблводоканала» Алексей Значков. Второе место занял Николай Новак (МУП «Калугатеплосеть»), третье – Михаил Сиворонов (МУП «Калугатеплосеть»).



Фото: Калугаоблводоканал.



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