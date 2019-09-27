Прокуратура проверила сады и школы, в которых до сих пор холодно

27.09.2019 10:44 242

Прокуратура Калуги проверила информацию, размещенную в Интернете о том, что девять детских садов были без отопления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что своевременно не затопили в СШ№ 21, в детском саду №7 на улице Ленина и в саду «Колосок» на улице Баррикад.

Воспитанники и учащиеся этих образовательных учреждений пребывали в неблагоприятных условиях.

В адрес городской управы Калуги внесено представление с требованием незамедлительного рассмотрения и принятия мер к устранению нарушений закона.

Фото: pxhere.com.