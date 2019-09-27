Калужане незаконно «приютили» сотню мигрантов

В Калуге за минувшие сутки против трех человек возбудили уголовные дела за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба областного МВД.
По версии правоохранителей, местные жители фиктивно поставили на учет в общей сложности около 100 иностранных граждан.
Полицейские опросили соседей, которые пояснили, что иностранцы в указанных квартирах никогда не жили и даже не гостили.
Сами подозреваемые также подтвердили, что фиктивно регистрировали по месту жительства иностранных граждан за деньги.
За фиктивную регистрацию калужане могут лишиться совбоды на три года.
Фото: pxhere.com.
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