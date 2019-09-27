Калужане незаконно «приютили» сотню мигрантов

27.09.2019 10:23 179

В Калуге за минувшие сутки против трех человек возбудили уголовные дела за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба областного МВД.

По версии правоохранителей, местные жители фиктивно поставили на учет в общей сложности около 100 иностранных граждан.

Полицейские опросили соседей, которые пояснили, что иностранцы в указанных квартирах никогда не жили и даже не гостили.

Сами подозреваемые также подтвердили, что фиктивно регистрировали по месту жительства иностранных граждан за деньги.

За фиктивную регистрацию калужане могут лишиться совбоды на три года.

Фото: pxhere.com.