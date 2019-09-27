Пенсионер дважды пострадал от членов одной семьи

27.09.2019 09:59 291

66-летний пенсионер из Козельского района попал в больницу с ножевым ранением, сообщает пресс-служба областного МВД.

Между пострадавшим и его соседом произошел конфликт: последний вел асоциальный образ жизни, как и его сестра. Девушка уже отбыла срок в тюрьме за кражу телефона у пенсионера.

Ее брату не понравилось, что этот неприятный инцидент сосед придал огласке. В ходе конфликта он и ударил пожилого мужчину ножом, причинив ему телесные повреждения.

Теперь еще один член эмоциональной семьи стал фигурантом уголовного дела.

Фото: pxhere.com.