Один из начальников Водоканала «заработал» штраф

26.09.2019 19:42 292

Прокуратура Калуги обнаружила, что сотрудники Водоканала нарушают сроки рассмотрения обращений граждан.

Так, проверкой было установлено, что в июле этого года ответ на поступившее заявление был направлен с недельным опозданием, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 сентября.

В результате, в отношении руководителя департамента по сбыту было возбуждено административное дело.

По результатам рассмотрения материалов мировой судья назначил виновному штраф в 5 000 рублей.

Фото: Pixabay.com