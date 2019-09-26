Один из начальников Водоканала «заработал» штраф

Прокуратура Калуги обнаружила, что сотрудники Водоканала нарушают сроки рассмотрения обращений граждан.
Так, проверкой было установлено, что в июле этого года ответ на поступившее заявление был направлен с недельным опозданием, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 сентября.
В результате, в отношении руководителя департамента по сбыту было возбуждено административное дело.
По результатам рассмотрения материалов мировой судья назначил виновному штраф в 5 000 рублей.
Фото: Pixabay.com
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