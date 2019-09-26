Пригороды Калуги обесточат в пятницу

26.09.2019 20:43 178

В пятницу, 27 сентября, 16 населенных пунктов области обесточат в связи с проведением плановым ремонтных работ, сообщила филиал «Калугаэнерго». С 9-00 до 17-00 не будет электричества: Елизаветинка,

Сушки,

Андреевское,

Пучково,

Боково,

Рождественно,

Петропавлово,

Ломохино,

Нижнее Косьмово,

Верхнее Косьмово,

Холмы,

Подкорье,

Антиповка,

Зябки,

Самойлово,

Кременево. Фото: Pixabay.com



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