Госинспектор обнаружил свалку на поле

26.09.2019 18:25 214

Сотрудник Россельхознадзора обнаружил земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 34 гектар, которые поросли кустарником. Кроме того, на одном из полей была выявлена свалка бытовых отходов. В отношении собственницы земли было возбуждено административное дело. Постановлением Управления гражданка признана виновной и ей назначен штраф в 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 сентября. Фото: Pixabay.com



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