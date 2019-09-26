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Госинспектор обнаружил свалку на поле

26.09.2019 18:25 0 214
Госинспектор обнаружил свалку на поле

Сотрудник Россельхознадзора обнаружил земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 34 гектар, которые поросли кустарником.

Кроме того, на одном из полей была выявлена свалка бытовых отходов.

В отношении собственницы земли было возбуждено административное дело.

Постановлением Управления гражданка признана виновной и ей назначен штраф в 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 сентября.

Фото: Pixabay.com


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