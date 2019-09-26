Трое мигрантов предъявили полицейским фальшивые документы

26.09.2019 16:32 99

Трое граждан ближнего зарубежья 23, 24 и 34 лет предъявили полицейским миграционные карты, которые вызвали у стражей порядка сомнения в их подлинности.

Экспертиза подтвердила, что документы поддельные.

В отношении граждан возбудили уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 сентября.

Нарушителям грозит до одного года ограничения свободы, либо принудительных работ, либо тюремного заключения.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.