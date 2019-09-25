Калужане останутся без газа

25.09.2019 15:18 372

Из-за ремонтных работ по выносу газопровода из зоны строительства два дня- 26 сенртября и 30 сентября без газа останутся десятки потребителей, сообщили на сайте горуправы.

26 сентября с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача газа следующим потребителям:

- Правобережный проезд, д. З;

- Правобережный проезд, д.6;

- Правобережный проезд, д.7 кафе «Бочка»;

- Правобережный проезд, д. 13;

- ул. Г. Попова, 1-6 (рынок, кафе);

- 3-ий Академический проезд (автомойка, автосервис);

- ул. Г. Попова, д.15 физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;

- ул. Трамплинная, Д.1-В, гостиничный комплекс «Квань»;

- ул. Трамплинная, 1-В;

- ул. Спартака;

- Тульское шоссе, д.4;

- Правобережный проезд, д.6.

Жилые дома:

Многоквартирные:

- ул.Г.Попова Ж.Д.№№ 20, 24, 28, 16, 22, 18 (кор. 1,2, 3- 1 и 2 очередь), 4, 8, 2/1 (кор. 1, 2, 3, 4), 11/1 (1 и 2 очередь), 13 (1 и 2 очередь), 8а;

- ул.Спартака Ж.Д.№№ 3, 5,9, 11;

- ул. Г.Димитрова ж.д.№№ 4, 24 (1 и 2-я очереди), 12, 6, 18,16, 20, 22, 10, 8;

- Сиреневый бульвар ж.д.№№ 1, 1 кор.1, 2, 3, 4, 4 кор.1, 6, 6 кор.1, 14 (1, 2, 3 очередь);

- ул.Комфортная- крышные котельные;

Частный сектор:

- ул.Можайская, д.59, 61,63, 65, 67;

- пер.Можайский, д.2, 7, 7а, 7-6;

- ул.Шоссейная, д.11, 13, 15;

- ПОИЗ «Рождество» -;

- ул.Заречная, ул.Богородицкая, пер.Заречный, ул.Новозаречная;

- пер.Богородицкий;

- ул.Ромодановская;

- ул.Трамплинная;

- ЖК «Солнечная долина».

В связи с работами по обрезке газопровода среднего давления и ликвидации газового колодца с запорной арматурой 30 сентября с 8.00 до 12.00 будет прекращена подача газа потребителям:

- ул.Подвойского, д.7, Храм в честь Казанской иконы Божией Матери;

- ул.Подвойского, д.7, Скульптурная фабрика (котельная МУП «Калугатеплосеть»);

- ул.Подвойского, д.7, стр.5, ООО «Вега»;

- ул.Кропоткина, д.4, ООО «Авто-регион»;

- ул.Кропоткина, д.4а, котельная МУП «Калугатеплосеть»;

- ул.Кропоткина, д.2, «Дом печати»

- ул.Театральная, д.38, ОАО «Центр-Телеком»;

- пл.Старый Торг,4 Калужская Епархия (котельная МУП «Кал у гате п л осст ь»);

- ул.Кутузова, д.6, котельная областного суда ;

- ул.Кутузова, д.4а, котельная МУП «Калугатеплосеть»

- ул.Вилонова, 41, ЗАО «РД-Спецавтоматика», жилой дом с офисными помещениями;

- ул.Луначарского, д.57, ООО «Сигма»;

- ул.Вилонова, д.40, МУП «Калугатеплосеть» ; М.пер.Воскресенский, д.4, котельная МУП «Калугатеплосеть».

Фото: pxhere.com.