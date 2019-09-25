Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 25 сентября
$ 63.71 0.24
70.02 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужане останутся без газа

25.09.2019 15:18 0 372
Калужане останутся без газа

  Из-за ремонтных работ по выносу газопровода из зоны строительства два дня- 26 сенртября и 30 сентября без газа останутся десятки потребителей, сообщили на сайте горуправы.

26 сентября с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача газа следующим потребителям:

  • - Правобережный проезд, д. З;
  • - Правобережный проезд, д.6;
  • - Правобережный проезд, д.7 кафе «Бочка»;
  • - Правобережный проезд, д. 13;
  • - ул. Г. Попова, 1-6 (рынок, кафе);
  • - 3-ий Академический проезд (автомойка, автосервис);
  • - ул. Г. Попова, д.15 физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
  • - ул. Трамплинная, Д.1-В, гостиничный комплекс «Квань»;
  • - ул. Трамплинная, 1-В;
  • - ул. Спартака;
  • - Тульское шоссе, д.4;
  • - Правобережный проезд, д.6.

Жилые дома:

Многоквартирные:

  • - ул.Г.Попова Ж.Д.№№ 20, 24, 28, 16, 22, 18 (кор. 1,2, 3- 1 и 2 очередь), 4, 8, 2/1 (кор. 1, 2, 3, 4), 11/1 (1 и 2 очередь), 13 (1 и 2 очередь), 8а;
  • - ул.Спартака Ж.Д.№№ 3, 5,9, 11;
  • - ул. Г.Димитрова ж.д.№№ 4, 24 (1 и 2-я очереди), 12, 6, 18,16, 20, 22, 10, 8;
  • - Сиреневый бульвар ж.д.№№ 1, 1 кор.1, 2, 3, 4, 4 кор.1, 6, 6 кор.1, 14 (1, 2, 3 очередь);
  • - ул.Комфортная- крышные котельные;

Частный сектор:

  • - ул.Можайская, д.59, 61,63, 65, 67;
  • - пер.Можайский, д.2, 7, 7а, 7-6;
  • - ул.Шоссейная, д.11, 13, 15;
  • - ПОИЗ «Рождество» -;
  • - ул.Заречная, ул.Богородицкая, пер.Заречный, ул.Новозаречная;
  • - пер.Богородицкий;
  • - ул.Ромодановская;
  • - ул.Трамплинная;
  • - ЖК «Солнечная долина».

В связи с работами по обрезке газопровода среднего давления и ликвидации газового колодца с запорной арматурой 30 сентября с 8.00 до 12.00 будет прекращена подача газа потребителям:

  • - ул.Подвойского, д.7, Храм в честь Казанской иконы Божией Матери;
  • - ул.Подвойского, д.7, Скульптурная фабрика (котельная МУП «Калугатеплосеть»);
  • - ул.Подвойского, д.7, стр.5, ООО «Вега»;
  • - ул.Кропоткина, д.4, ООО «Авто-регион»;
  • - ул.Кропоткина, д.4а, котельная МУП «Калугатеплосеть»;
  • - ул.Кропоткина, д.2, «Дом печати»
  • - ул.Театральная, д.38, ОАО «Центр-Телеком»;
  • - пл.Старый Торг,4 Калужская Епархия (котельная МУП «Кал у гате п л осст ь»);
  • - ул.Кутузова, д.6, котельная областного суда ;
  • - ул.Кутузова, д.4а, котельная МУП «Калугатеплосеть»
  • - ул.Вилонова, 41, ЗАО «РД-Спецавтоматика», жилой дом с офисными помещениями;
  • - ул.Луначарского, д.57, ООО «Сигма»;
  • - ул.Вилонова, д.40, МУП «Калугатеплосеть» ; М.пер.Воскресенский, д.4, котельная МУП «Калугатеплосеть».

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Электрогазосварщики сразятся на конкурсе профмастерства 25.09.2019 17:15

«Улыбка» стала лучшей на Всероссийском фотофестивале 25.09.2019 15:30

Пешеходам напомнят правила дорожного движения 25.09.2019 15:21

Карантин по бешенству введен еще в двух районах 25.09.2019 14:08

За затопленный подвал УК заплатит 125 тысяч 25.09.2019 14:01

Житель Обнинска чудом уберег свои деньги 25.09.2019 13:49

Молодые ученые поборются за денежные премии 25.09.2019 12:51

«Нива» сбила пешехода в Балабаново 25.09.2019 12:35

В Белкинском парке посадят дуб Петра Первого 25.09.2019 12:05

Продавец постельного белья ограбил пенсионера 25.09.2019 10:26

Народные новости
4595 34
Pushnoj
5397 8
nalya
2824 10
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 17 млрд рублей

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.