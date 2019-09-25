Молодые ученые поборются за денежные премии

25.09.2019 12:51 94

Молодые ученые Калуги могут поучаствовать в конкурсе на соискание премий горуправы, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам конкурса присуждаются две первые премии в размере 45 тысяч рублей и две вторые в размере 20 тысяч. Дополнительно могут быть поощрены научные работы, которые помогут развитию города.

Участвовать в конкурсе могут работы, выполненные отдельными молодыми учеными самостоятельно, а также творческими коллективами (не более трех человек) за счет собственных средств или средств организаций.

Заявку можно подать до 1 ноября, обязательное условие- возраст ученого не может быть больше 35 лет.

Фото: pxhere.com.